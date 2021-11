Futsal Pescara ko nel derby: Francavilla passa al Palarigopiano (4-6)

Troppo brutto per essere vero, in un primo tempo che si rivela fatale per il Pescara. Il primo e inedito derby d'Abruzzo della serie A Femminile di futsal va al Tiki Taka Francavilla, nonostante una reazione tardiva che può solo contenere i danni al PalaRigopiano. Ko per 4-6 in una domenica da resettare e condizionata dalla pesante assenza della numero uno Sestari: squadra in silenzio stampa per prepararsi al meglio alla trasferta di Verona contro l'Audace.