Futsal Pescara Femminile, blitz a Padova e primo posto solitario

Più sudata di quanto la carta potesse dire, ma vittoria cercata e voluta quella del Pescara che passa 3-2 in casa Padova e guadagna per la prima volta la testa della classifica. Bene Esposito, tra i pali al posto di Sestari dal primo minuto: all'Olof Palme finisce 3-2 a favore della squadra di Dudù Morgado che esordisce in biancazzurro con tre punti importantissimi.

Decide nella ripresa la rete di Boutimah a 1'15" dalla sirena, mentre nel primo è botta e risposta tra Fernandez e Ortega e Rozo e Florentin, espulsa per somma di ammonizioni nell'ultima parte del match. In superiorità, il Pescara non riesce a sorpassare, ma allo scadere arriva il gol dell'ex Statte a decidere la contesa. Con il cuore, con i denti e con tutti i muscoli, il Pescara è lassù. In cima alla graduatoria.