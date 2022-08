Futsal Pescara, inizia la stagione 2022/2023: i convocati e le amichevoli

Si alza il sipario sulla stagione 2022/2023 del Futsal Pescara: sono arrivati già in città tutti i protagonisti della società biancazzurra, vecchi e nuovi, compreso il coach Frane Despotovic, che guiderà assieme a Paolo Aiello e Luca Di Eugenio il roster nella prossima serie A. Domani sera, domenica 21 agosto, tutti insieme a cena al “Pescheto” di Città Sant’Angelo della famiglia Colatriano, da sempre quartier generale della squadra, e da lunedì si comincia a lavorare. Al mattino le visite mediche al Medical Center, nel pomeriggio il primo allenamento al Palarigopiano. Sono quindici i convocati della prima squadra che lavoreranno al ritmo di due sedute giornaliere per arrivare ai primi test precampionato, già organizzati dalla società, in vista del debutto del 24 settembre in casa contro i campioni d’Italia del Pesaro.