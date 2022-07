Futsal, mercato: Luca Di Eugenio nuovo allenatore dell'Under 19 del Pescara

Anni e anni di esperienza nella formazione dei ragazzi, dal Cus Chieti all’Acqua&Sapone, prima di approdare alla Academy in A2 nella passata stagione, con una formazione dall’età media bassissima e composta quasi totalmente da baby locali.

Ora Di Eugenio torna alla guida di una Under 19, categoria in cui vanta uno scudetto nel 2013 con i ragazzi dell’Acqua&Sapone nelle Final Eight di Bassano del Grappa e in cui aveva centrato, prima dell’emergenza Covid, la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia nel 2020. Tanti i successi anche nel futsal regionale. “Visto l’indirizzo che ha preso oggi il calcio a cinque italiano, penso che quello che ieri facevamo bene, oggi dobbiamo farlo ancora meglio – le prime parole del tecnico – . L’Acqua&Sapone, oggi Futsal Pescara, è stata sempre una seconda famiglia per me, quindi non ho avuto nessuna difficoltà a tornare a fare quello che mi è sempre piaciuto. Ora, però, so che dovrò farlo con ambizioni diverse, per far venir fuori ragazzi che possano giocare in prima squadra nel prossimo futuro. Dobbiamo fare meglio rispetto al passato: non conta più solo vincere a livello locale, ma ottenere qualcosa di più dai nostri ragazzi”.

