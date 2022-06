Futsal Pescara Femminile ko a Falconara: si decide tutto domani in Gara 3

Ancora 22" e poi ci sarebbero stati i supplementari, e poi chissà. Invece è stata Pato, in extremis, ad annullare l'incredibile rimonta biancazzurra nella ripresa e a rimandare tutto a gara 3, esattamente come accaduto un anno fa. Dopo il 5-0 a favore del Pescara e il 4-3 per il Falconara di ieri sera, lo Scudetto si assegnerà dunque alla "bella", in programma domani sera, domenica 12 giugno, di nuovo al PalaBadiali.