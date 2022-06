Futsal Pescara Femminile travolgente: 5-0 al Falconara e mani sullo scudetto

Ancora un ultimo sforzo e il Pescara di Morgado potrebbe firmare l'impresa tricolore (il secondo consecutivo), dopo essere riuscita a sfatare il tabù che non l'aveva mai visto vincere contro il Falconara in questa stagione. Al PalaRigopiano, in gara -1, il risultato parla chiarissimo: 5-0 per le biancazzurre. Venerdì 10 giugno al PalaBadiali, il match point che potrebbe valere lo Scudetto.