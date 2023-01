Futsal, c'è il derby abruzzese della Serie A Femminile: dove vedere la partita in tv e in streaming

Accesso alla Final Four di Coppa Italia conquistato e adesso il super derby d'Abruzzo. E' un bel momento per il Pescara Femminile, che raggiunge il primo obiettivo stagionale e adesso si tuffa nella sfida casalinga contro il Tikitaka Francavilla. Questo intanto il quadro di Coppa Italia: oltre alle biancazzurre, ancora in corsa Kick Off (ai danni della detentrice del titolo Falconara), Lazio (4-3 sullo Statte) e Bitonto (5-1 al TikiTaka). “Non avevo fatto nessun tipo di previsione al riguardo. So solo che le sfide secche non sono mai scontate, ma per la nostra sono sempre stata fiduciosa e avevo tanta voglia di farcela. Ora dobbiamo continuare su questo percorso di lavoro perché sta per arrivare la parte più bella e difficile del campionato. Dobbiamo farci trovare pronte e allenarci tanto per cercare di toglierci qualche altra soddisfazione”, dice Jessika Manieri, da qualche settimana on fire per la squadra di Morgado.

Avanti così, tornando però subito con la testa al campionato e al derby di domani, sabato 28 gennaio (ore 15 al PalaRigopiano, diretta streaming su www.futsaltv.it), contro il TikiTaka Francavilla, squadra che guida la classifica di Serie A. All’andata finì con un pareggio ottenuto in rimonta dalle biancazzurre, anche grazie ad una Manieri in splendida veste di assist-woman. “Sarà molto dura e in tutte le gare di questa portata sono i dettagli a fare la differenza. Mentalmente e tatticamente ci siamo, l’affronteremo dando tutto quel che abbiamo”, chiude Jessika.