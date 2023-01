Futsal, Serie A Femminile: il Pescara vola alle Final Four

Un gol per tempo in una partita tutt’altro che facile per battere il Rovigo Orange e andare avanti in Coppa Italia. Il Pescara di Dudù Morgado conquista l’accesso alla Final Four grazie alle reti di Manieri e Aline Elpidio. Ultimo atto previsto il 22/23 aprile in compagnia di Lazio, Kick Off e Bitonto. Ma ora testa al campionato e al derby d’Abruzzo contro il TikiTaka Planet, sabato alle 15.

Come era stato in campionato (domenica l’ultimo confronto con una vittoria di misura per le biancazzurre), anche in Coppa Italia il Rovigo si rivela avversaria che non concede nulla. Ana Sestari interviene in almeno tre circostanze su Buzignani, Pereira e Da Rocha, ma Manieri colpisce al momento giusto con Da Rocha tra i ali sugli sviluppi di un’azione condotta col portiere di movimento. Poco più tardi incrocio dei pali centrato da Elpidio dalla sinistra e si va riposo sull’1-0.

Anche nella ripresa il Rovigo si difende con ordine, ma il Pescara torna in campo motivato al raddoppio che arriva soltanto al 15° grazie alle parate di Nagy che si fa incolpevolmente sorprendere soltanto su corner: passaggio di Borges e deviazione di testa di Elpidio sul secondo palo. 2-0 che le venete non riescono a colmare col portiere di movimento. È fatta per il Pescara: Final Four conquistata e derby in vista - sabato prossimo al Palarigopiano (ore 15) contro le cugine del Tikitaka Francavilla, con tanto entusiasmo in più.