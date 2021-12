‘Babbo Natale corre e cammina per solidarietà’ sulla riviera di Pescara

Il Delfino Curi Pescara e i Runners Pescara si uniscono a Natale nel segno della solidarietà con la manifestazione ‘Babbo Natale corre e cammina per solidarietà’, una gara non competitiva aperta a piccoli e grandi, famiglie e sportivi, per raccogliere fondi da devolvere alle associazioni Fidas e LiberaMente. L’evento si svolgerà domenica 19 dicembre. La riviera sarà chiusa al traffico al mattino, dalle 9 alle 12. Si punta ad avere almeno mille iscritti, che si tradurranno in fondi concreti e solidali da poter assegnare.

I partecipanti, dopo aver ritirato il proprio pettorale in piazza Salotto, si ritroveranno sulla linea di partenza, davanti alla Nave di Cascella, quindi percorreranno la riviera fino all’altezza di piazza Duca, con ritorno verso sud sino al Ponte del Mare e rientro al traguardo sempre dinanzi alla Nave del maestro Cascella, per 6 chilometri. Per partecipare alla gara gli atleti dovranno versare una quota di iscrizione e riceveranno un cappellino di Babbo Natale rosso.

Per iscriversi basterà inviare una mail a pietronardone54@gmail.com o telefonare al numero 348/5814036 o ancora rivolgersi alla società Delfino Curi Pescara contattando il responsabile della scuola calcio Silvio Di Egidio al numero 340/9671793. Durante la manifestazione la Fidas sarà presente in piazza per raccogliere le cartoline indirizzate a Babbo Natale dei bambini e distribuire omaggi ai figli dei donatori associati. Inoltre ci sarà la raccolta di beni alimentari destinati alla mensa di San Francesco.