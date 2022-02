Sciare in sicurezza, Giansante: "Ecco le regole da rispettare"

Quest'anno, complici le riaperture invernali e, soprattutto, la voglia di tornare alla normalità, si sono viste tante persone (forse troppe) sulle piste da sci. Il risultato è stato un aumento degli incidenti. Abbiamo dunque voluto fare il punto della situazione con il presidente dello Sci Club Aterno di Pescara, Mattia Giansante, esperto di montagna che con la sua associazione organizza spesso gite ed escursioni.

Quali sono le regole da rispettare quando si va a sciare?

Sono molte le regole da rispettare, ma soprattutto bisogna mantenere una condotta con velocità adeguata in relazione all’affollamento della pista, alle condizioni ambientali e soprattutto alle proprie capacità, che non vanno mai sopravvalutate. È buona abitudine tenere un comportamento di prudenza e diligenza, rispettando la segnaletica e le prescrizioni di sicurezza presenti sulle piste.

Magari potrebbe essere utile stipulare una polizza assicurativa. Lei ha qualche consiglio da dare in merito?

In realtà il Decreto Legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, all'articolo 30 ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2022, dell'assicurazione con responsabilità civile verso terzi per accedere alle piste da sci. Tutti i nostri associati, sia adulti che bambini, possiedono una propria polizza assicurativa personale o sono tesserati con la Federazione Italiana Sport Invernali a cui come Sci Club siamo affiliati.

Insomma, una novità importante.

Assolutamente sì. Ma non è tutto. Un altro passo in avanti segnato con l’introduzione del Decreto è l’obbligatorietà di indossare il casco fino al compimento dei 18 anni (contro i 14 anni di prima). Tuttavia questa è una buona pratica che, personalmente, raccomando anche agli adulti, senza alcuna distinzione d’età.

Come si pone il vostro Sci Club in merito alle norme di sicurezza?

Da sempre siamo molto attenti nel sensibilizzare tutti i nostri soci al rispetto delle norme per sciare e, in particolar modo, chiediamo sempre ai nostri maestri di insegnarle e divulgarle al meglio ai nostri atleti più piccoli, che spesso sulle piste rischiano di essere dei soggetti “fragili”. La sicurezza è importante e non va mai messa in secondo piano.