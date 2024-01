Riconoscimenti per gli atleti spoltoresi, la cerimonia al Pala D'Amario

Il nuovo anno a Spoltore inizia con i riconoscimenti agli atleti per i meriti sportivi: l'appuntamento è per il 4 gennaio alle ore 15.30, nel Pala D'Amario (in via Montesecco). "Questo appuntamento è una sorta di integrazione di quello che si è tenuto a ottobre scorso", spiega la consigliera delegata allo sport, Angela Scurti. "Siamo felici di organizzarlo considerati i successi degli spoltoresi, che hanno continuato a vincere fino agli ultimi giorni del 2023. Nel 2024, poi, torneremo a organizzare anche una vera e propria festa dello sport di Spoltore".

E la sindaca Chiara Trulli aggiunge: "Lo sport è sinonimo di salute e allontana i più giovani dai pericoli dell'ozio. Continueremo a investire nelle strutture: solo per fare un esempio, sono in corso i lavori che trasformeranno, grazie ai fondi del bando "Sport e periferie", il parco di via Montinope in una vera e propria palestra all'aperto".

Poi la consigliera Scurti conclude: "Fortunatamente Spoltore ha tantissime realtà associative e sportive. Approfitto per invitare gli atleti che non abbiamo contattato, magari semplicemente perché la loro associazione non è iscritta al nostro albo, a comunicare i loro risultati sportivi attraverso la segreteria del sindaco".