Ricevuta in Comune la rappresentativa che parteciperà alle finali nazionali di Italia Gioca

L’associazione “Castellammare in festa”, che rappresenterà per la quinta volta Pescara e l’Abruzzo alla 6a edizione delle finali nazionali di “Italia Gioca”, è stata ricevuta questa mattina in Comune dal sindaco Carlo Masci.

La manifestazione, a cui prenderanno parte 14 squadre italiane provenienti da altrettante regioni, ripropone i “giochi senza frontiere” che ricordano il famoso format televisivo degli anni '80/'90. La compagine in gara a "Italia Gioca" partirà venerdì 1° luglio per raggiungere l’Emilia. La manifestazione si terrà dal 1° al 3 luglio a San Prospero (Modena). Il venerdì ci sarà il momento dell’accoglienza di tutti i gruppi, sabato toccherà alla sfilata e alle gare, domenica si terrà la chiusura.

Poiché ogni squadra è stata associata a una fiaba, i componenti del team abruzzese sfileranno indossando la maschera di Pinocchio durante la cerimonia di apertura. "L’ultima edizione di Italia Gioca - ha detto oggi pomeriggio l’assessore alla cultura Maria Rita Carota - si è svolta prima del Covid proprio a Pescara, nel 2018. E infatti la località ospitante è proprio quella che vinse la manifestazione nel 2018, appunto San Prospero. Italia Gioca rappresenta in particolare un’opportunità di promozione del nostro territorio, di Pescara e dell’Abruzzo. Mi fa piacere che la tradizione vantata dalla storica associazione Castellammare in Festa, associazione di cui personalmente sono stata presidente per diversi anni, trovi anche quest’anno una sua conferma".

E Federica Mambella, attuale presidente, ha aggiunto: "Siamo molto carichi per questa avventura. Ci presentiamo con una squadra composta da sette uomini e tre donne, speriamo di fare bella figura nei vari giochi ma soprattutto di portare lo spirito goliardico che da 25 anni ci caratterizza in occasione di “Colli senza frontiere”, un evento che pur tenendosi nella parte alta della città è conosciuto da tutti".