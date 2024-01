Premiati al Pala D'Amario gli atleti spoltoresi più meritevoli [FOTO]

Giovedì 4 gennaio il Pala D'Amario di Spoltore ha ospitato una manifestazione durante la quale sono stati conferiti alcuni premi agli atleti locali per i loro meriti sportivi: tanti i ragazzi, con le loro famiglie, che hanno incontrato la sindaca Chiara Trulli, la consigliera comunale con delega allo sport Angela Scurti e gli assessori Francesca Sborgia e Nada Di Giandomenico.

"Lo sport è davvero una palestra di vita", ha sottolineato Trulli. Sono 92 gli spoltoresi che per il loro impegno hanno ottenuto il riconoscimento: a ritirarlo c'erano Grazia Tenaglia e le sue atlete Martina Vettraino, Mikela Mincone, Chiara Ricci, Alisa Fabiano (associazione sportiva Danza In), Mirella Di Pietro (asd Let's Run For Solidarity), il nuotatore Leo Davide e la nuotatrice Sara De Martiis.

E poi ancora, Johanna D'Alonzo, Margherita Di Filippo, Alessia Checchia, Arianna Riti, Valeria Trabucco, Viola D'Agostino, Chloe D'Alonzo, Beatrice Di Filippo, Celeste Fioriti, Mattia Di Girolamo, Sara Natali, Luigi Olivieri, Irene Gadaleta, Federica Trabucco (Danz'è), Aurora La Carbonara, Nicole Controguerra, Silvia Mariani, Beatrice Pavone, Giulia Regimenti, Jenny Di Norscia, Noemi Dezio, Giorgia D'Angelo, Flavia Delle Monache, Aurora Laciancio, Lianna Tartaro (Asd Elegantia), Veronica Tatone, Arianna Martino, Elena Di Gregorio (Acrogym Escape '93), Samyra Salomone, Valeria Agostini, Alessia Di Matteo, Asia La Saponara, Benedetta Pirera, Giada Cassavia, Valentina Angelini, Giorgia Ferrante, Giulia Marini, Alessia Pauna, Matilde Novelli, Viola Chiarelli, Rebecca Macera, Emma Di Matteo, Giorgia Ferri e Beatrice Orsini (Spelta Aurea).

Un premio speciale è andato infine a Pino Serra, papà del compianto Matteo Ovidio Serra, terzino di talento del Pineto Calcio. Utilizzando le iniziali del suo nome, il padre sta per dare vita all'associazione sportiva dilettantistica Mos.