Pescara Pallanuoto all'esame Ischia: domani si gioca per la vetta

Pescara Pallanuoto contro Ischia, prima contro seconda. Domani pomeriggio alle 17, a Le Naiadi va in scena la partita che mette in palio la vetta del girone 3 del campionato di Serie B, nella quartultima giornata del torneo prima dei play off. Nell’ultimo turno i ragazzi allenati da mister Franco Di Fulvio hanno effettuato il sorpasso, grazie al successo casalingo contro l’Aquademia e la contemporanea sconfitta dei campani per mano del San Mauro. L’accesso allo spareggio promozione è qualcosa in più di un’ipotesi per entrambe le squadre, visto che l’Arechi, terza forza del torneo, è staccata di 9 punti dal secondo posto e di 11 dal primo. Ma chiudere in vetta la regular season significherebbe avere il vantaggio del fattore campo nella sfida che vale l’A2 e poter giocare l’eventuale gara-3 davanti al proprio pubblico, in caso di “bella”. All’andata i biancazzurri hanno riportato l’unico stop stagionale, sconfitti in maniera piuttosto netta alla Scandone. La voglia di riscattare quel ko rappresenta solo un ulteriore stimolo per Morretti e compagni, che al Palapallanuoto si aspettano di poter contare anche sulla spinta del pubblico.

“Sarà una partita molto bella da giocare per entrambe le squadre” dice mister Di Fulvio il giorno prima della sfida. “Loro arrivano da una sconfitta inattesa e sono certo che verranno qui a caccia del riscatto. Ma i miei ragazzi sono cresciuti in questi mesi e tutti abbiamo voglia di riscattare la sconfitta dell’andata. I play off? Non abbiamo preferenze su chi affrontare. Certo è che avere il vantaggio del fattore campo può diventare importante. Adesso però pensiamo solo alla partita contro Ischia per cercare di difendere i 2 punti di vantaggio”.

Sono tutti disponibili in casa Pescara Pallanuoto, fatta eccezione per Daniele Cipriani, operato al dito della mano destra e che ha chiuso in anticipo la stagione. Mister Di Fulvio ha 14 giocatori tra i quali scegliere i 13 da portare in vasca:

Prosperi, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ferragatti, Recchia, Morretti.