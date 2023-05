Pallanuoto, il Pescara perde e finisce nei play-out

Il Pescara Pallanuoto esce sconfitto dalla vasca dell'Olympic Roma per 13-8 e da stasera è ufficialmente ai play-out. Da capire, sabato prossimo, se ci andrà da terzultimo o da penultimo del girone Sud del campionato di serie A2. I biancazzurri disputano una buona prima parte di gara, rimangono agganciati al parziale, ma nel terzo tempo i padroni di casa piazzano il 5-1 che di fatto indirizza la partita. La buona notizia di giornata però arriva dalla Scandone di Napoli, dove l'Ischia non va oltre il pareggio contro l'Acquachiara, rimanendo a due punti di distanza in classifica. A questo punto il terzultimo posto in vista dei play-out verrà deciso nell'ultimo turno: se il Pescara batte il Latina a Le Naiadi ha la certezza di giocare lo spareggio salvezza con il vantaggio del fattore campo. Altrimenti bisognerà guardare il risultato di Ischia-Olympic Roma. Apre Cianchetti per l'Olympic, risponde Di Fulvio, poi due gol di Lo Re con in mezzo il centro di De Vincentiis prima della palomba di Graziosi. Alla ripresa allunga Cianchetti, ma il primo break viene ricucito da De Vincentiis e Mancini. Dopo l'intervallo lungo segnano Lo Re, Patti, Pelliccione, Calcaterra, Ballarini e Cianchetti. Nell'ultimo periodo i gol sono di Camposecco, Ballarini, Di Fulvio, Mancini, Micheletti, e Lo Re.

“La squadra ha disputato una buona partita, abbiamo fatto il massimo di quello che possiamo in questo momento” dice al termine della gara mister Di Fulvio. “Abbiamo pagato a caro prezzo il terzo parziale, dove l'Olympic ci ha messo in difficoltà”. E ancora: “Sabato dobbiamo provare a tenerci stretto il terzultimo posto, poi dovremo fare gruppo, compattarci e andarci a giocare questo play-out. Sicuramente a fine stagione non avremo lasciato nulla d'intentato per salvare la categoria”.

OLYMPIC ROMA: Giannotti, Camposecco (1), Lisio, Lo Re (4), Calcaterra (1), Cianchetti (3), Graziosi (1), Ballarini (2), Carrozza, Casasola, Patti (1), Borgia. All. Fiorillo

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini (2), Cipriani, Di Fulvio (2), De Luca, Cerasoli, Furio, Castagna, Micheletti (1), De Vincentiis (2), Pelliccione (1), Ercolani, Spera. All. Di Fulvio