Pallanuoto, la leggenda D'Altrui sulla panchina del Club Aquatico Pescara

L'ex olimpionico e campione mondiale di pallanuoto Marco D'Altrui è il nuovo allenatore del Club Aquatico Pescara Pallanuoto, squadra militante nel campionato nazionale maschile di serie B. La società del presidente Riccardo Fustinoni ha avuto alcuni giorni di riflessione, a seguito delle inaspettate dimissioni rassegnate da mister Bocchia (che ha guidato la squadra nelle ultime due stagioni) dopo la partita con l'Aquademia (persa per 10-8). In vista del match di domani alle 17 con la capolista Ischia Marine, la dirigenza ha deciso di affidare temporaneamente la guida della squadra a Marco D'Altrui, storico giocatore della nazionale italiana di pallanuoto e del Pescara che vinse scudetto e Coppa Campioni. D'Altrui si occupa di pallanuoto giovanile per la società del Club Aquatico e ha rappresentato la storia della pallanuoto. È stato vincitore di una medaglia d'oro ai giochi olimpici di Barcellona 1992 ed è figlio di Giuseppe, a sua volta ex pallanuotista di alto livello. Centinaia le presenze con la canottina azzurra.

Il comunicato

"Dopo alcuni giorni di riflessione, a seguito delle inaspettate dimissioni rassegnate da mister Bocchia a seguito della partita con l'Aquademia, e in vista del match con la capolista Ischia Marine, la dirigenza ha affidato temporaneamente la guida della squadra a Marco D'Altrui. Ringraziamo Paolo Bocchia per quanto fatto negli ultimi due anni in cui ci ha portato fino ad un passo dalla serie A2".