Pallanuoto, il Club Aquatico Pescara ufficializza Matteo Cacici

Il Club Aquatico Pescara di pallanuoto ha completato la sua rosa. A pochi giorni dall’inizio del campionato (fissato per il prossimo sabato 15 gennaio), la società del presidente Fustinoni ha infatti deciso di aggiungere anche l’ultimo tassello mancante ad un "sette" già di spessore, rilanciando le proprie ambizioni dopo aver sfiorato la promozione nell’ultimo campionato di serie B.

Il nuovo arrivo è di tutto rispetto. Si tratta di Matteo Cacici, mancino classe 1997 dotato di buon tiro e ottima visione di gioco. Matteo è cresciuto pallanuotisticamente alle pendici dell’Etna, giocando i primi campionati giovanili con l’Acireale e poi arrivando da protagonista fino alle finali nazionali allievi dove è arrivato 5° con il Nuoto Catania, in quel vivaio che fu la base dell’attuale squadra di serie A.

Dopo un paio di anni di serie C, dove ha segnato parecchi goal con Acese e Acireale, ha deciso di continuare la sua carriera nel campionato maltese, dove ha militato nella nazionale juniores e tra le fila del Neptunes prima e del Marsaxlokk in premier league fino al campionato scorso. Oltre al miglioramento tecnico, il suo arrivo rende ancora più efficace il nuovo centroboa Jeremy Abela, compagno di lunga data tra le fila della nazionale juniores, a cui (siamo certi) arriveranno assist conosciuti da spingere in rete.