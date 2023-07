Una squadra di Pescara rappresenterà l'Abruzzo a Nola per la 7a edizione di ‘Italia Gioca’

Sono 12 i ragazzi della squadra Pescara, capitanata da Fabio Silvestri, che rappresenteranno l’Abruzzo alla settima edizione di ‘Italia Gioca’ che si svolgerà a Nola, nel Centro Vulcano Buono, dal 21 al 23 luglio. Il team, insieme ad altre 9 squadre italiane, si cimenterà in otto giochi di abilità e prestanza fisica, nati sulla scia di Giochi Senza Frontiere, cercando di portare a casa il podio”.

Soddisfatta l’assessora alla cultura Maria Rita Carota: “Italia Gioca è un evento nazionale al quale la città di Pescara, con Castellamare in Festa, partecipa dalla seconda edizione, nel 2014. Quella del 2023 è la seconda edizione post-Covid ed è stata proprio Pescara a ospitare l’ultima edizione pre-pandemia allo Stadio del Mare con 16 squadre provenienti da altrettante regioni italiane. La rassegna che si terrà a Nola prevede un momento istituzionale di incontro con le autorità locali e con i sindaci di Nola e di Saviano e quindi spazio ai Giochi”.

Fabio Silvestri, capitano della squadra e titolare della palestra Vigor, partner dell’iniziativa, è chiaro: “Noi puntiamo al podio e comunque a rendere onore alla città di Pescara. I ragazzi sono motivati e sicuramente faremo il massimo”. I 12 componenti della squadra di Pescara sono Fabio Silvestri, Natascia Taddeo, Francesco Infante, Luca Pennese, Andrea Luciani, Luca Giansante, Pietro Palestini, Giulia Palestini, Mariangela Marrone, Samantha Di Fonzo, Flavia Rosini e Maurizio Orlando.

Le squadre che prenderanno parte alla settima edizione di Italia Gioca sono Firmo dalla Calabria, San Felice Circeo nel Lazio, Dalmine in Lombardia, Moconesi in Liguria, Parma e San Prospero per l’Emilia Romagna, appunto Pescara per l’Abruzzo, Pescopagano per la Basilicata, Saviano per la Campania e Val Cosa Meduna per il Friuli Venezia Giulia. La rassegna avrà la denominazione di ‘Partenoland’, un nome ispirato alle origini di Napoli e alla stessa Nola, e i ragazzi si sfideranno in un’arena di 1.700 metri quadrati. Tutti i giochi sono ispirati alla tradizione napoletana e ai suoi simboli come Pulcinella, la pizza, la mozzarella, le Ceramiche di Vietri, il babà, il limoncello, i Gigli di Nola e il Carnevale di Saviano.