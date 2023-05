Il surfista pescarese Edoardo Papa convocato ai Mondiali in America

Nuova convocazione in Nazionale per il surfista pescarese Edoardo Papa.

Papa, 22 anni, è stato convocato per far parte del team tricolore che partecipa ai campionati mondiali in programma da martedì 30 maggio a mercoledì 7 giugno nelle acque dell'Oceano Pacifico.

Le competizioni sono in programma nelle località di La Bocana e di El Sunzal, a El Salvador, America Centrale, meta ormai fissa di competizioni internazionali.

Edoardo continua a essere il più giovane della nazionale italiana composta da sei atleti (tre uomini e tre donne) ossia Leonardo Fioravanti, Jesse Mendes, Edoardo Papa, Emily Gussoni, Giada Legati e Indiana Ferri. I World Surfing Games 2023 sono la porta per entrare direttamente alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno, il 2024. Infatti verranno scelti un atleta maschile e uno femminile con i punteggi più alti per ciascuno dei 4 Continenti (Africa, Asia, Europa e Oceania). Edoardo Papa, che da due anni fa parte del gruppo delle Fiamme Oro, viene da un intenso allenamento nella stessa zona dei Mondiali e anche sulle onde del Portogallo. Il suo ormai è uno stile di vita “alla ricerca dell'onda” ma soprattutto alla scoperta di tradizioni, culture e persone del mondo. Il suo segreto è un intenso allenamento a terra, fisico e mentale, soprattutto per sviluppare osservazione e concentrazione per poter poi gestire le onde e il vento durante le competizioni. Il giovane campione abruzzese ha sempre seguito la filosofia di vita del padre Andrea, già pallanuotista e grande amante della natura e del mare, e dichiarato che lo sport del surf regala ineguagliabili sensazioni di pace e bellezza. Obiettivo imparare dei “grandi” del surf e puntare alle Olimpiadi.