Il Giro d'Italia fa tappa a Campo Imperatore tra due muri di neve, Liris: "Sarà un arrivo suggestivo, che farà selezione"

Il Giro d'Italia arriverà anche a Campo Imperatore. Ieri mattina il senatore Guido Liris ha tenuto un sopralluogo per seguire lo sgombero della strada, necessario per consentire l'arrivo della carovana rosa il prossimo 12 maggio: «Tra due muri di neve la "tappa Pantani" sarà una cartolina mondiale», ha dichiarato Liris in un video pubblicato sui social.

«Qui qualche anno fa arrivò proprio "il pirata". Da assessore regionale allo sport ho voluto fortemente questa tappa in modo tale che fosse una vetrina internazionale per la montagna abruzzese e per L'Aquila», aggiunge. «Questo sarà un arrivo suggestivo, che farà selezione: probabilmente i primi che arriveranno lì saranno gli stessi che vinceranno il Giro d'Italia. Ringrazio chi sta lavorando, gli operai che stanno liberando la strada. Questa è la conservazione del bene che ci hanno lasciato i nostri padri e che dovremo trasmettere a chi verrà dopo di noi».