Giotti Victoria-Savini Due, si riparte subito con la Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Per la Giotti Victoria-Savini Due è tempo di ripartire subito con la "Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2022". L'appuntamento, in programma dal 22 al 26 marzo prossimi, costituisce una nuova tappa del cammino agonistico della formazione ciclistica italo-rumena dopo aver inaugurato il calendario italiano con la partecipazione alla "Per Sempre Alfredo", nella giornata di ieri (20 marzo). A mettersi il numero dorsale sulla schiena saranno Adriano Brogi, Nicolas Dalla Valle, Davide Finatti, Alessandro Monaco, l’ungherese Gergely Szarka e i rumeni Emil Dima e Jozsef Attila Malnasi, il tutto sempre sotto l’occhio attento del loro team manager Stefano Giuliani e dei direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi.

La "Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2022", in cinque tappe che si svilupperanno tra l’Emilia Romagna (Riccione e Longiano), la Repubblica di San Marino e la Toscana (Montecatini Terme, Cantagrillo e Casalguidi), offrirà diverse opportunità per velocisti, scattisti e scalatori, ma la Giotti Victoria-Savini Due potrà altresì approfittare dei traguardi volanti e dei gran premi della montagna disseminati lungo i percorsi delle cinque tappe per mettersi in ulteriore evidenza nelle fughe, pedalando spalla a spalla con alcuni big di alcune formazioni Uci World Tour e Uci Professional iscritte all'attesa manifestazione, che è organizzata dal "Gruppo Sportivo Emilia" di Adriano Amici.

Qui di seguito ecco tutte le tappe della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2022: 22 marzo, 1a tappa Riccione-Riccione, 164,6 chilometri; 23 marzo, 2a tappa Riccione-Longiano, 165,9 chilometri; 24 marzo, 3a tappa San Marino-San Marino, 147 chilometri; 25 marzo, 4a tappa Montecatini Terme-Montecatini Terme, 158,7 chilometri; 26 marzo, 5a tappa Casalguidi-Cantagrillo, 160 chilometri.