Il greco Giannouris nuovo coach del Club Aquatico Pescara

Entra nel Team del Club Aquatico Pescara come allenatore della squadra di serie B di pallanuoto Yiannis Giannouris ex capo allenatore della nazionale greca maschile. Già conosciuto in Italia per aver allenato il Latina Roma, l’Ortigia Siracusa e il Pescara Pallanuoto. Si è seduto nelle panchine del CN Marsiglia, Gezira SC (Egitto) e naturalmente svariati club greci.

La carriera

Personaggio di elevata caratura morale e tecnica è stato: Responsabile Operazioni Giochi Olimpici di Atene 2004; Responsabile Operazioni Giochi Europei, Baku 2015; Vice Presidente Water Polo Development e Direttore HaBaWaBa International Festival; Esperto di pallanuoto FINA, programma di sviluppo nazionale e membro del sottocomitato per lo sviluppo FINA. Con questo ingresso sempre più il Club Aquatico si pone come punto di riferimento della Pallanuoto cittadina con particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile in cui il tecnico è già pronto a dare il suo supporto e la sua esperienza realizzando da subito collegiali estivi e stage per coinvolgere nuove leve.