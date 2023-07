Due pescaresi sugli scudi agli europei veterani di tennis tavolo in Norvegia

Due atleti pescaresi sugli scudi in Norvegia, dove nei giorni scorsi si sono svolti i campionati europei veterani di tennis tavolo, competizione sportiva riservata a tutti gli atleti over 40 d’Europa. L'evento si è tenuto nell’Oslofjord Convention Center di Sandefjord, e l'Abruzzo è stato rappresentato da Franco Gatti dell’Antoniana Tennis Tavolo Pescara e Luca Diodoro, fresco di ingaggio per il Tennis Tavolo Francavilla.

I due abruzzesi si sono cimentati sia nel torneo di singolo che nel doppio. Grande soddisfazione nella prova di doppio categoria 45-50 con tre incontri su tre vinti nel girone di qualificazione, superando una coppia francese e una tedesca per 3-0 e battendo per 3 set a 2 i forti fratelli austriaci Al Samhoury, Tarek e Omar (Tarek è numero 48 di Austria oltre che numero 328 del ranking mondiale).

Gatti e Diodaro sono così approdati ai 16esimi di finale e hanno sfiorato la qualificazione agli ottavi dopo una grande partita contro lo svedese Okic e il tedesco Schneider, che hanno perso per 3 set a 1. È stato comunque un incontro molto combattuto.

Nel singolo categoria 60-65 Gatti, dopo aver superato agevolmente il proprio girone, si è dovuto arrendere contro il difensore francese Linossier, mentre Diodoro non è passato al girone per un soffio: dopo aver battuto il francese Gobe e aver perso contro il fortissimo danese Bechmann ha visto sfumare le speranze di qualificazione contro il tedesco Stark in una partita incerta fino all’ultima pallina e persa per 3 set a 2.

Queste le parole dei due al rientro nella nostra regione: “È stata una bellissima esperienza che bissa quella dello scorso anno agli europei veterani di Rimini. È sempre bello confrontarsi con atleti di altre nazioni, cosa che avviene raramente nel nostro sport: ci ripresenteremo sicuramente tra un anno, quando a Roma si svolgeranno i campionati mondiali veterani, un'occasione imperdibile per gli amanti e praticanti del nostro sport”. Ora li aspetta il meritato riposo estivo in vista della ripresa, a settembre, dell’attività nazionale e regionale.