Festa dello sport giovanile: premiati i giovani talenti di domani [FOTO]

Bilancio positivo per la 16a edizione della "Festa dello Sport Giovanile", tenutasi domenica 11 giugno al centro commerciale L'Arca di Villa Raspa di Spoltore. L'evento è stato presentato dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli, supportata da alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico come Giorgia Martinelli, Rodmariel Belen, Giorgia Bosica e Rampona Di Blasio. Si è spaziato dal calcio al pattinaggio, dal nuoto alla pesistica, dal beach volley alle discipline paralimpiche per dare risalto a chi ha dato lustro all'Abruzzo in campo nazionale e internazionale.

Non è mancata l'esibizione della palestra pescarese "Professione danza" e del vincitore del Festival della Melodia, Maurizio Tocco. A consegnare i riconoscimenti, tra gli altri, sono saliti sul palco l'ex campione italiano di canottaggio Michele Marullo, il sindaco di Spoltore Chiara Trulli, il sindacalista Giampiero Fattore, i professionisti della sanità Aly Younes e Alessandro Della Sciucca e i giornalisti Barbara Di Marco e Davide De Vincentiis. Ecco l'elenco dei premiati:

Davide Traini, centrocampista Pineto calcio e Nazionale di serie D

Valentina Procaccini (foto), campionessa italiana Nuoto Juniores nei 400 s.l. 800 s.l. 1500 s.s.

Carol Michelotti, campionessa italiana Allievi Gold Ginnastica Ritmica

Elisa Maria Comignani, campionessa italiana Allievi God Ginnastica Ritmica

Serena Di Fabio, campionessa italiana under 16 marcia 3000 metri

Martina Sciannamea, campionessa italiana under 18 marcia 3000 metri

Professione Danza Pescara, medaglia d'argento Youth America Grand Prix in Florida

Asia Colonna, campionessa italiana under 13 Pesistica (Fiamme Oro Pescara)

Mattia Bucci, campione italiano Kart e pilota di Formula 4 con la Minardi

Claudio Rocco-Filippo Barone, campioni italiani di Beach Volley under 18

Alex Ciavardoni, medaglia d'argento campionato italiano Karate Fijlkam Juniores specialità Kumite

Filippo Di Giovanni, vincitore Criterium Kickboxing-2° class campionato italiano Juniores 67 kg. K1

Damiano Granza, campione italiano di Kickboxing Juniores specialità Low-Kick- 2° class class Criterium

Sara Perdono, medaglia di bronzo campionato italiano di Pattinaggio artistico specialità In Line

Aurora Vagnoni, medaglia di bronzo campionato italiano di pattinaggio artistico specialità Quod Esordienti

Giorgia Fossemò, 2° class campionato italiano di Pattinaggio corsa categoria Ragazzi

Alberto Rodi, 1° classificato Trofeo Skate Italia su Strada Pattinaggio corsa categoria R12

Joele Primavera-Greta Ginevra Silvestrini, medaglia d'argento campionato italiano categoria Esordienti Pattinaggio artistico

Carlo Maria D'Amico, campionato italiano di Nuoto paralimpico 50 rana e 50 sl categoria Esordienti

Dario Criber, campione italiano di Nuoto paralimpico 50 dorso categoria Ragazzi

Gaia Grazia Verardi, campione italiano di Nuoto paralimpico 50 rana categoria Esordienti

Martina Di Felice, medaglia d'argento campionati Europei di Pugilato

Alessia D'Alfonso, medaglia d'argento campionati italiani Junior 2023 di Pugilato

Elena Ciccuoli, medaglia di bronzo campionati italiani Junior 2023 di Pugilato

Francesca Pozzo, campionati italiani di Windsurf under 19