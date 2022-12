Festa dello sport in Comune nel giorno dell'Immacolata Concezione

Sarà un festa dell'Immacolata Concezione all'insegna dello sport quella che si terrà giovedì 8 dicembre nella sala consiliare del Comune di Pescara, dove è in programma la 26esima edizione di una rassegna che ha raccontato un segmento importante della vita agonistica della nostra regione, premiando atleti del calibro di Jarno Trulli, Danilo Di Luca e Dante D'Alessandro, nonché squadre-simbolo come la Pescara Calcio per le storiche promozioni in serie A e la Sisley Pescara pallanuoto per i riconoscimenti internazionali.

L'evento, patrocinato dall'assessorato allo sport, comincerà alle ore 10:30. A condurlo saranno il giornalista Paolo Minnucci e l'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli, in collaborazione con alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico. Sfileranno atleti e formazioni che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nelle rispettive discipline di appartenenza.

A fare gli onori di casa il sindaco Carlo Masci e l'assessore allo sport Patrizia Martelli, ma saranno tanti gli ex campioni e le autorità che interverranno all'importante appuntamento. Tra i premiati figurano il gioiellino del Delfino Pescara e dell'under 21 Marco Delle Monache, la squadra del Futsal Pescara femminile già campione d'Italia, alcuni reduci dalle olimpiadi di Tokyo e la Polisportiva Amicacci di basket in carrozzina.