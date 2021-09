La Fater Angelini continua a rinforzarsi, preso anche il centrocampista Barretta

Nuovo acquisto per la squadra di mister Nepa in arrivo dal Manoppello. Pescaresi inseriti nel girone B di Promozione, si parte il 26 settembre

Altro colpo di mercato per la Fater Angelini: si è sbloccata finalmente la trattativa per portare in rossoblu Daniele Barretta, centrocampista classe '87 proveniente dal Manoppello Arabona. Altro rinforzo per Mister Fabio Nepa, ma la società è ancora al lavoro per ulteriori movimenti in entrata.

La Fater Angelini giocherà nel girone B di Promozione 2021/2022, composto da alcune società pescaresi e altre teramane. "La Fater dunque, nonostante avesse espresso dubbi per questioni logistiche, si ritrova anche per la prossima stagione nel girone prettamente teramano", scrive su Facebook la società con un velo polemico.

Le avversarie saranno Casoli 1966, Fontanelle, Hatria, Miano, Morro d'oro, Mosciano, Mutignano, Villa Mattoni, Pianella, Piano della Lente, Rosetana, Santegidiese, Silvi e Turris Val Pescara.

Inizio del campionato domenica 26 settembre, la presentazione dei calendari avverrà invece mercoledì 15 settembre.