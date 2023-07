Anne Schaefer vince il torneo open femminile del Magister Village a Montesilvano

Anne Schaefer si è aggiudicata la prima edizione del torneo open femminile del Magister Village, a Montesilvano, con un montepremi di 3.000 euro. La manifestazione sportiva, sponsorizzata da Envikem, è iniziata il 1° luglio e si è conclusa sabato 15 con la vittoria di Schaefer, testa di serie numero 2, su Anastasia Grymalska, testa di serie numero 1.

Il torneo ha avuto un grande successo sia per il nutrito numero di partecipanti, provenienti da tutta Italia, sia per la qualità del gioco espresso, ed è stato seguito da tanti appassionati. Il prossimo appuntamento è in programma sempre al Magister Village dal prossimo sabato 22 luglio con l’Open Maschile "Memorial Maurizio Marrali", anche in quel caso con un montepremi di 3.000 euro.