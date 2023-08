È Andrea Currenti su una Fiat 500 ad aggiudicarsi le Svolte di Popoli tra "Le Bicilindriche"

È Andrea Currenti su Fiat 500 (curata da Samo Competition) a vincere l'edizione numero 61 delle Svolte di Popoli, appuntamento abruzzese del campionato italiano “Le Bicilindriche”.

Il pilota etneo di Bronte, punta del team Automobilistico Phoenix, ha allungato ulteriormente in testa al tricolore riservato alle energiche vetture di casa Fiat, dopo un 1 a 1 alla competizione pescarese.

Un secondo posto a soli 9 decimi di secondo dalla vetta nella prima salita di competizione per Currenti, poi una seconda gara dove il pilota siciliano è partito in attacco, ma quando ha visto il diretto rivale fermo a bordo strada ha mirato a una proficua difesa in prospettiva tricolore.

«La concorrenza ha compiuto dei notevoli passi avanti e di questo abbiamo preso consapevolezza», evidenzia Currenti, «rispetto al mio record del 2020 abbiamo aumentato la prestazione di circa 3 secondi, ma con una barriera in più e 20 chili di peso, secondo regolamento. Dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza e colmare le lacune che sono emerse soprattutto negli ultimi due appuntamenti, dove si vede in modo evidente il progresso della concorrenza. Il risultato ci tiene al comando ma il campionato continua e solo domenica prossima saremo in gara a Luzzi. Il supporto del Team Phoenix e il sostegno tecnico di Samo Competition sono gli elementi cardine della nostra efficienza, per cui insieme sapremo prendere opportunamente lo slancio decisivo».

Nelle due salite di gara sui 7.530m metri di percorso tra Popoli ed il bivio di San benedetto in Perillis, Currenti ha ottenuto rispettivamente il tempo di 4’22”36 e 4’27”44.