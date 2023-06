Anche gli abruzzesi Barattucci e Fedele nella nazionale di subbuteo che parteciperà agli Europei

I prossimi 16 e 17 settembre a Jerez si disputerà il campionato europeo di calcio da tavolo individuale e a squadre, più comunemente chiamato subbuteo. La nazionale della Federazione italiana sport calcio da tavolo avrà due nuovi ingressi: si tratta degli abruzzesi Alberto Barattucci e Fabrizio Fedele, che avranno il compito di aiutare la squadra azzurra a riconfermarsi.

Barattucci, di Spoltore, è il più giovane sui campi da gioco, tesserato con l’associazione culturale Ves Gentes. Già a 10 anni ha fatto vedere di cosa è capace nei tornei federali come la Coppa Italia e gli individuali del campionato italiano under 12, piazzandosi sempre sul podio. Agli Europei parteciperà con la nazionale under 12 sia agli individuali sia nel torneo a squadre. I suoi compagni saranno David Del Ben, Samuele Bignardi, Alberto Capoferri, Tommaso Sani e Lorenzo Fazio.

Nella nazionale italiana categoria veterani (over 45), invece, guidata per la prima volta dal pluricampione Massimo Bolognino, c'è anche il pescarese Fabrizio Fedele, 47 anni, all’esordio con la selezione azzurra, anch'egli tesserato con l’associazione culturale Ves Gentes ma in forza ai Bologna Tigers: "La sua grande forza è la imprevedibilità e la precisione. Una volta in possesso di palla arriva con facilità davanti alla porta ed al tiro è micidiale", dicono di lui. Grande tifoso del Pescara, Fedele ha impiegato spesso nei tornei le miniature del subbuteo con la maglia biancazzurra.

I suoi compagni di squadra, nell'avventura europea, saranno il ct napoletano Massimo Bolognino, il salernitano Ferdinando Gasparini, il ternano Francesco Mattiangeli e il romano Patrizio Lazzaretti. Sabato 16 e domenica 17 settembre si sfideranno oltre 100 atleti provenienti da 26 nazioni, appuntamento a Gibilterra.

“L’obiettivo – dice Fedele – è di ben figurare in un torneo che vede la presenza di tutti i più forti del mondo della categoria e che vede favoriti gli italiani Bolognino, Lazzaretti e Calonico, oltre agli spagnoli o al belga Scheen ed il maltese Aquilina. Questo gioco-sport è ancora relegato a competizione di nicchia e tutte le spese sono a carico dei singoli giocatori e/o famiglie, quindi se qualche amministrazione o qualche sponsor vuole farsi avanti sarà il ben accetto. Noi ce la metteremo tutta per portare in lato i colori di Pescara e dell’Abruzzo”.

Sabato 16 settembre toccherà alla competizione individuale, mentre domenica 17 è prevista la competizione a squadre dove l’Italia Veteran partirà tra le favorite con Malta, Spagna, Grecia e Belgio. Va fatto dunque un grosso in bocca al lupo ai nostri abruzzesi e a tutti gli atleti impegnati nella competizione che rappresenteranno l’Italia in tutte le categorie: Open, Ladies, under 16 e under 20.