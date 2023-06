Massimo comfort e risparmio energetico: condizionatori per ogni esigenza

Come è facile immaginare, con l’arrivo dell’estate la richiesta di condizionatori raggiunge il suo apice stagionale. Con il picco di caldo estivo all’orizzonte, dotarsi di un modello di condizionatore che si adatti alle necessità specifiche di casa propria è, dunque, una priorità da non rimandare oltre.

Il progressivo sviluppo di nuove tecnologie ha, nel frattempo, spento i dibattiti del passato sugli eccessivi consumi dei condizionatori e sull’impatto che questi dispositivi avevano sull’ambiente e sul budget familiare, agevolando così all’acquisto anche chi prima era restio.

A spiegarci come poter risparmiare acquistando condizionatori di qualità e altamente performanti, sono gli esperti di Metamer, azienda che da oltre 40 anni si occupa di fornitura delle utenze di luce e gas a privati e aziende e di soluzioni per l’efficienza energetica.

La filosofia di Metamer: comfort, ambiente e convenienza

Da loro scopriamo che scegliere il giusto condizionatore, oggi, significa non pensare solo ed esclusivamente al proprio fresco comfort da godere tra le quattro mura di casa, ma a fare di più anche per l’ambiente e la società tutta, valutando l’acquisto di condizionatori di ultima generazione, in grado di ridurre il proprio impatto sull’ambiente, i consumi energetici e le relative spese in bolletta, così come pure l’investimento iniziale destinato all’acquisto.

Interessante, allora, sarà capire come scegliere il condizionatore giusto, tra le proposte fornite proprio da Metamer.

3 ottime opportunità per risparmiare sull’acquisto del tuo prossimo condizionatore

La prima cosa di cui ci si rende conto parlando con gli esperti dell’azienda è che, per andare incontro alle esigenze dei propri clienti, Metamer, in ogni suo servizio, offre diverse opzioni per risparmiare:

Finanziamento agevolato: un’imperdibile opportunità di rateizzare fino a 24 mesi e a tasso zero l’acquisto di un condizionatore nuovo, a partire da 35€ al mese.

un’imperdibile opportunità di rateizzare fino a 24 mesi e a tasso zero l’acquisto di un condizionatore nuovo, a partire da 35€ al mese. Ecobonus: La possibilità di approfittare dell’Ecobonus statale dedicato, ottenendo una detrazione fiscale del 65%, in caso di sostituzione, e del 50% in caso di acquisto da zero di un nuovo condizionatore.

La possibilità di approfittare dell’Ecobonus statale dedicato, ottenendo una detrazione fiscale del 65%, in caso di sostituzione, e del 50% in caso di acquisto da zero di un nuovo condizionatore. Passa a Metamer: 900€ di contributo per efficientamento energetico, spalmato in 10 anni direttamente in bolletta, per tutti coloro che scelgono di passare anche le utenze di gas e luce a Metamer.

Servizi che fanno la differenza

Tre possibilità che parlano, dunque, direttamente al portafoglio dei clienti e che Metamer aggiunge ai diversi servizi d’eccellenza proposti, in grado di fare la differenza nelle diverse fasi d’acquisto e di utilizzo del condizionatore:

Sopralluogo gratuito di un tecnico locale convenzionato.

Possibilità di scelta di marca e modello.

Preventivo chiaro e chiavi in mano.

Installazione gratuita.

Gestione pratiche fiscali e burocratiche per l’accesso all’Ecobonus.

Insomma, Metamer di possibilità per fare la cosa giusta per sé e per l’ambiente, ne offre parecchie e tutte ugualmente valide.

Non rimane, dunque, che mettersi comodi, al fresco di un condizionatore nuovo di zecca, e lasciare che a tutto il resto pensi Metamer.

Per sapere tutto sulle offerte e sulle agevolazioni è possibile consultare il sito.