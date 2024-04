Fotovoltaico per case e aziende: il futuro è nell’energia solare

Immaginate un mondo perfetto.

Un mondo in cui l’energia a disposizione sia inesauribile e i consumi siano ridotti. Un mondo in cui ognuno di noi si auto-produce l’energia che gli serve e anche di più e… sorrida ogni volta che gli arriva una bolletta.

Un mondo in cui l’uomo riesca a ridurre il proprio impatto sull’ambiente in modo efficace e in cui basti l’energia del sole a far cambiare prospettiva, a infondere consapevolezza e a generare il cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno.

Ora basta immaginare tutto questo, perché oggi, chi ha installato un impianto fotovoltaico, in quel mondo ci vive già.

Gli esperti del settore consigliano l’energia solare

Sono persone lungimiranti e consapevoli della transizione energetica che è attualmente in atto. Persone che si sono affidate a esperti del settore come Metamer, l’operatore energetico per la vendita di Energia Elettrica Green e Gas Naturale, che opera a livello nazionale, offrendo a ciascun utente sempre la soluzione energetica ottimale alle specifiche esigenze.

E c’è un motivo se queste persone hanno scelto proprio Metamer. Anzi, di motivi ce ne sono diversi, in realtà e vanno dall’eccellenza del servizio fino alla possibilità di salvaguardare l’ambiente in modo più sostenibile, passando per convenienti pacchetti per pannelli fotovoltaici per abitazioni, uffici e aziende.

Un servizio all-inclusive chiavi in mano dedicato al cliente

E proprio il servizio al cliente è uno dei punti di forza di Metamer che, con il suo “tutto compreso”, garantisce all’utente non solo la configurazione dell’impianto fotovoltaico, ma anche preventivo e sopralluogo gratuiti, validazione, gestione pratiche, installazione e monitoraggio dell’impianto.

A tutto queste opportunità si aggiunge, poi, l’esperienza e la consulenza specializzata di tecnici installatori professionisti e un pratico supporto tecnologico quale l’app per il monitoraggio della produzione e dell’autoconsumo.

Con Metamer si riducono costi, rischi ed emissioni

Ecco allora che, passando al fotovoltaico e all’inesauribile potenza solare, si può produrre in autonomia l’energia della propria casa o della propria azienda, non solo risparmiando e prendendosi cura dell’ambiente, ma allo stesso tempo aumentando il valore di mercato dell’immobile

Con le soluzioni Metamer, infatti, ci sono vantaggi in termini di:

Riduzione costi: con il Bonus Fotovoltaico 2024, pensato per incrementare l’efficienza energetica e strutturale delle abitazioni in Italia, si può recuperare fino al 50% dell’investimento economico in impianti fotovoltaici domestici e professionali tramite detrazione fiscale spalmata in 10 anni, su interventi di valore massimo pari a 96.000 euro, con o senza sistema di accumulo. A questo incentivo statale, Metamer aggiunge oltre alla possibilità di rateazione a condizione agevolate, anche un’altra possibilità di risparmio, offrendo 900 euro di contributo per efficienza energetica se l’utente passa contestualmente alle tariffe trasparenti Metamer Luce e Gas. Il tutto, coronato, ovviamente, dall’abbattimento immediato dei costi dell’energia elettrica in bolletta.

Riduzione rischi: Metamer seleziona i migliori pannelli sul mercato con le più alte garanzie sulle performance, fino a 30 anni.

Metamer seleziona i migliori pannelli sul mercato con le più alte garanzie sulle performance, fino a 30 anni. Riduzione consumi ed emissioni: auto-produrre energia elettrica a km 0, con sistemi di accumulo progettati per le tue esigenze di consumo, come quelli proposti da Metamer, significa non solo azzerare in modo immediato i consumi in bolletta sul lungo periodo, con importanti ricadute in termini di abbattimento delle emissioni di CO2 in atmosfera e di impatto ambientale, ma anche poter accedere a Comunità Energetiche e amplificare ulteriormente questi effetti virtuosi.

Impianti fotovoltaici: le proposte Metamer per case e aziende

Per tutti gli interessati a fare un passo verso un futuro più sostenibile, calzano quindi a pennello le favorevoli proposte di Metamer per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici, che prevedono pacchetti distinti per utenti domestici o aziende.

Potenza da 3 a 6 kWp per impianti domestici e piccole partite IVA

per impianti Potenza da 10 a 20 kWp per impianti di PMI

per impianti di Valutazione soluzioni personalizzate per impianti di potenza oltre 20 kWp

Con Metamer diamo energia a un mondo migliore

Insomma, se la crisi energetica in atto ci ha insegnato qualcosa è proprio la consapevolezza che esistono fonti di energia rinnovabile e inesauribile, prima fra tutte quella solare, e allora ora non è più tempo di immaginare un futuro migliore ma di agire per crearlo!

Il consiglio è di visitare il sito di Metamer e contattare i suoi tecnici professionisti, perché è arrivato il momento di produrre la vostra energia e contribuire a rendere migliore non solo il vostro piccolo angolo di mondo, ma l’intero Pianeta.