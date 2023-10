Cosa comprare in autunno

L’autunno è una stagione di transizione, in cui si coglie l’occasione per cambiare il guardaroba, rinnovare la casa e prendersi cura della propria bellezza. Ad ogni modo, per fare i migliori acquisti in questo periodo dell’anno, bisogna tenere conto di alcuni fattori, come i colori, i tessuti, i materiali e le funzionalità dei prodotti. Ad esempio, per quanto riguarda l’abbigliamento, si consigliano capi caldi ma non pesanti (lana, cotone, velluto, denim o panno, nei colori caldi e naturali); tra i capi indispensabili ci sono il cappotto, la giacca e le scarpe, che devono essere eleganti, versatili e comode. Per la casa invece si dovrebbero preferire prodotti che creino un’atmosfera calda e accogliente (il legno, il vetro, la ceramica e il metallo) come ad esempio candele profumate, coperte e tazze, che illuminano, scaldano e colorano la casa. Infine, per la cura di se stessi, è meglio orientarsi su prodotti che nutrano e idratino la pelle e i capelli, quindi naturali e delicati e con colori vivaci e brillanti. Si tratta quindi di maschere, creme e balsami labbra che rigenerano, proteggono e curano la pelle e i capelli.

Tanti prodotti, un solo posto dove trovarli

Per ottimizzare sia il tempo che la ricerca degli acquisti autunnali, basta recarsi presso Megalò, il più grande centro commerciale d’Abruzzo. Con oltre 110 negozi, 14 bar e ristoranti, un supermercato Spazio Conad, 2800 posti auto gratuiti a disposizione ed un cinema multisala UCI, che sta trasformando le sale in versione LUXE, con poltrone di lusso reclinabili di ultima generazione e tavolino a uso esclusivo per assaporare snack e bibite in totale relax e comodità. Attualmente sono state riaperte solo 4 sale ma, ben presto, saranno operative tutte le 9 sale cinematografiche.

Un compleanno importante da festeggiare con tutti i clienti

Megalò compie quest’anno ben 18 anni ed intende festeggiarli con tutti i suoi clienti grazie ad una serie di eventi e concorsi speciali. Dal 16 al 28 ottobre si ha, infatti, la possibilità di vincere un fantastico premio con il Concorso “Esprimi un desiderio”. Basta fare shopping e mostrare scontrini per un importo di almeno 18,00 Euro (anche cumulativi) al personale presso la postazione in Piazza Sole. Dopo aver compilato il modulo con i propri dati personali e accettato la privacy, si può tentar la fortuna, soffiando sulla candelina virtuale. Sullo schermo apparirà il messaggio “Congratulazioni, hai vinto (Descrizione premio vinto)”, oppure “Non hai vinto, torna domani e riprova!”. In palio ci sono diverse gift-card, che possono valere anche mille euro, e altri fantastici premi come smartphone, Playstation 5 e tv.

Un’occasione speciale per chi ha 18 anni

Per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni tra il 28 ottobre 2022 e il 27 ottobre 2023, come Megalò, c’è la possibilità di partecipare al social contest “18 come te”. Gli utenti diciottenni dovranno realizzare e pubblicare su Instagram o Facebook, taggando Megalò, un reel o storia di almeno 20 secondi in cui raccontare che regalo “per grandi” si farebbero, se avessero 1000 Euro: potrebbero parlare ad esempio di un corso di formazione, un viaggio studio il corso per la patente o per un brevetto speciale. Una giuria selezionerà il reel migliore per originalità del desiderio e qualità del contenuto che sarà premiato con la realizzazione del desiderio espresso. Dopo la vittoria, il partecipante dovrà realizzare un secondo contenuto social che mostri l’attività o l’oggetto che ha acquistato con il montepremi.

