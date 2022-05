Vicoli: inaugurata la nuova sede della Protezione Civile Cepagatti “Torre Alex”

Nel pomeriggio di domenica 15 maggio, a Vicoli, è stata inaugurata la nuova sede della Protezione Civile Cepagatti “Torre Alex”.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Catia Campobasso e tutta l’amministrazione, il comandante di polizia locale Donato Ulisse, i funzionari della Regione Abruzzo Andrea Gallerati e Marco Papponetti, il maresciallo dei carabinieri Nicola D’Angelo e l’assessore Liliana D’Innocente del Comune di Cepagatti, il coordinatore dell’Area Formazione del Csv Abruzzo Lorenzo Di Flamminio, e i volontari di Protezione Civile provenienti da associazioni di tutta la Regione.

“Siamo veramente felici di essere riusciti ad avere qui a Vicoli, io come tutta la comunità vicolese, un’associazione di Protezione Civile, attiva come la Protezione Civile Cepagatti, sul nostro territorio, – ha affermato il sindaco – sono riusciti a coinvolgere prontamente persone sul territorio, come il nostro Vicesindaco Maurizio Morettini, che insieme a loro rappresenterà la capacità della nostra comunità di reagire e di mettere a disposizioni le forze umane per proteggere la società civile nei momenti di bisogno”. La sede, in Via Martiri d’Ungheria si trova in posizione strategica come viabilità in ambito di operatività comunale in caso di situazioni emergenziali.