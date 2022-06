Superluna delle fragole 2022: stasera lo spettacolo in cielo a occhio nudo

Si chiama così perché questo è il periodo della raccolta delle fragole. Stasera, martedì 14 giugno 2022, torna la Superluna delle fragole, un evento affascinante, che si ripete in concomitanza con la luna piena. Avviene quando il nostro satellite raggiungerà il punto della sua orbita più vicino alla Terra e apparirà più luminosa e grande, circa il 7% in più.

Viene considerata Superluna sia la luna piena che quella nuova, a patto si verifichi con il nostro satellite alla minima distanza dalla Terra. Naturalmente la luna nuova non è visibile in cielo, pertanto l’unica Superluna osservabile è quella piena, a meno che non si verifichi un’eclissi di Sole in corrispondenza della Superluna nuova (è accaduto nel marzo del 2016). Nel 2022, oltre alle quattro Superlune piene, cadono anche tre nuove, tuttavia non visibili.

La Superluna delle fragole, nome coniato dai nativi americani e legato alla stagione di raccolta delle fragole, è nota in Europa anche come Luna delle Rose, perché questo è il periodo che coincide con la fioritura di questo fiore.

Come vederla

Sarà possibile osservare in cielo già a partire dalle 21.15/30 la Superluna delle fragole, purché a occhio nudo e lontani da fonti di illuminazione artificiale.

In alternativa, è possibile seguire la diretta streaming sul sito Virtual Telescope Project dalle 21.15.

