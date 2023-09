Il giovane pescarese Staffoh torna in tv da opinionista

Dopo un’estate ricca di impegni ed eventi, il giovane pescarese Staffoh, nome d’arte di Stefano Cardellini, torna in tv da opinionista all’interno della seconda stagione del programma BellaMà. Condotto nuovamente da Pierluigi Diaco, su Rai 2 Stefano Cardellini riveste i panni di Re Stefano I, personaggio eclettico, sempre pronto a spronare a essere se stessi e a regalare sorrisi.

“Sono convinto che ognuno sia libero di essere come vuole, senza dover essere giudicato da nessuno. Il mio personaggio vuole urlare questo: sii ciò che vuoi!” – le parole di Stefano Cardellini.

Il programma BellaMà, che è andato a gonfie vele nel corso della prima stagione, torna quindi in onda nella prima fascia pomeridiana. Subito dopo il programma di Milo Infante, alle ore 15,27 e fino alle 17 andrà in onda – dal lunedì al venerdì – “la rete del buonumore”, come ama definirla il conduttore di BellaMà Pierluigi Diaco.

Nel programma registrato negli studi Rai Fabrizio Frizzi ci sono alcuni personaggi della prima edizione ma anche altri volti nuovi. Tra questi ci sono Roberta Capua, co-conduttrice, Manuela Villa, Rita Forte, Annalisa Minetti e il duo di Antonella Elia e Adriana Volpe.

In attesa della riconferma nel cast di BellaMà, arrivata lo scorso giugno, Stefano Cardellini ha lavorato e presentato diversi eventi a Pescara e non solo. Una carriera di vocalist in piena ascesa: è stato la voce ufficiale dell’Holi Color Day di Lanciano, del Summer Fest con Luché a Pescara, al Supporter Beach con Clara e Rose Villain, con Fuego a Villanova e a Cepagatti. Vocalist anche al Castello Aragonese di Ortona nella notte rosa dedicata al Giro D'Italia, all'arena La Civitella con Yung Snapp e non sono mancati eventi privati.

Anche quest’anno il 19enne proseguirà la sua collaborazione in Rai ma non arresterà la sua carriera da vocalist ma ha anche in progetto di iscriversi all’università.

Intanto lo rivedremo poco dopo pranzo in Rai per regalare sorrisi insieme al resto del cast.