Da animatore turistico all’approdo in Rai: la storia di un giovane pescarese

Tanti i presentatori e i volti noti della tv che, prima di diventare dei personaggi di fama nazionale, hanno intrapreso la carriera di animatore turistico. Basta pensare a Fiorello e alla sua splendida carriera. Ad oggi è uno dei nomi televisivi più richiesti.

Il passaggio in tv per chi intraprende il lavoro di animatore nei villaggi turistici e di vocalist non è mai scontato. Un giovane pescarese, però, ci è riuscito. Si tratta di Stefano Cardellini, in arte Staffoh, che a soli 18 anni, è entrato nel cast della nuova trasmissione Rai condotta da Pierluigi Diaco: BellaMà.

Dopo aver partecipato, quasi per gioco, a un bando di selezione Rai rivolto a influencer e tiktoker, Stefano Cardellini ha superato la concorrenza – oltre 1300 ragazzi iscritti – e ha conquistato sin da subito il conduttore e gli autori del programma.

All’interno di BellaMà, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15.15 su Rai2, si trasforma in Re Stefano I, un personaggio eclettico dallo stile sfarzoso e contraddistinto da una corona dorata sul capo.

Ma prima di diventare un volto televisivo, ormai noto a livello nazionale, Stefano ne ha fatta di gavetta.

Ha iniziato come animatore turistico a Silvi a Lido Agua, poi in Puglia come capoanimatore e speaker, e infine a Montesilvano all'hotel Europa sempre come capoanimatore. Successivamente ha iniziato un'esperienza radiofonica su Network Radio 2000, webradio dove conduceva un programma tutto suo il weekend. Nel dicembre 2021 ha iniziato la carriera da vocalist alla discoteca Megà di Pescara, ma anche a Cantieri Disco e Café Del Mar.

Ai suoi studi, che ha effettuato tra Villanova di Cepagatti, dove è residente, e Pescara – ha frequentato il liceo scientifico Leonardo Da Vinci – Stefano ha affiancato anche diversi progetti teatrali.