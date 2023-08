Illuminazione pubblica fuori uso, viale Pindaro al buio [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che nella notte tra il 24 e il 25 agosto, poco prima delle 00:30, viale Pindaro (nel quartiere Porta Nuova) si presentava in uno stato di precaria visibilità e, pertanto, scarsa sicurezza: "Una strada completamente al buio, ad eccezione delle luci di qualche negozio. Sicuramente non un bel biglietto da visita per una zona commerciale con uffici e servizi, senza dimenticare la sede dell'università d'Annunzio", afferma l'uomo.

Il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, fa sapere che si interesserà della problematica al fine di risolverla quanto prima. Tra le criticità da monitorare non andrebbe escluso anche il gran caldo di questi giorni, che può portare a improvvisi blackout a causa di un maggior consumo di energia elettrica. Tuttavia Santilli dichiara quanto segue: "Ieri sera era tutto acceso e funzionante. Erano fulminate soltanto alcune lampade che questa mattina abbiamo sostituito prontamente. Per tale ragione stanotte si sono verificati dei disservizi per i quali ci scusiamo ma che non si verificheranno nuovamente".