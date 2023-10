Ancora automobilisti indisciplinati in viale Marconi con manovre pericolose [VIDEO]

Nuovo caso di automobilisti indisciplinati in viale Marconi a Pescara con il mancato rispetto della segnaletica verticale e orizzontale presente.

Ancora una volta l'episodio segnalato riguarda l'incrocio di via Masci.

Con il nuovo assetto della strada chi proviene da via Masci può solo girare verso nord e poi tornare indietro passando dalla rotatoria posta all'incrocio con via Colonna.

Il caso segnalato da un nostro lettore mostra una vettura che da via Masci taglia contromano viale Marconi per dirigersi verso sud. «Continuano le situazioni di pericolo, invece di andare verso la rotatoria la macchina taglia di netto e contromano l’incrocio. Viale Marconi ormai è una strada che aspetta solo un morto, forse poi qualcuno prenderà la cosa in considerazione», scrive il cittadino.