La viale Bovio del futuro: "Limiti di velocità a 30 km orari, asfalto sopraelevato e pista ciclabile"

Un nostro lettore interviene per fare alcune proposte in merito a una maggiore vivibilità di viale Bovio sul traffico veicolare. Ecco le sue parole: "Provate a passare lungo la strada tra le 7.45 e le 8.30 all’altezza dell’istituto Ravasco e poi all’orario di uscita di nido, scuola dell’infanzia, scuole primarie/superiori e scuole calcio: Città del Messico a confronto sembra Zurigo! Bisogna armarsi di coraggio per attraversare la strada con i bimbi o per fare la spesa. Anche per percorrere cento metri conviene prendere l’auto per evitare di essere investiti".

A questo punto, considerato che i presupposti ci sono (scuola, supermercato, plessi sportivi, farmacia etc.), l'uomo si chiede "perché il Comune non interviene anche nella zona in questione con limiti di velocità a 30 orari, asfalto sopraelevato (e colorato, visto che va di moda) e con una pista ciclabile che raccordi le scuole del quartiere (Rossetti inclusa) con la strada parco? Sarebbe una bella mossa per ridare sicurezza ad un'area fortemente frequentata da bambini, anziani e genitori, a costi contenuti".