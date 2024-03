L'appello di un residente in via Rio Sparto: "Disagi per l'accensione involontaria dell'allarme del distretto Asl"

Via Rio Sparto · San Donato

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci un disagio riguardante l'accensione involontaria e ripetuta dell'allarme del distretto Asl in via Rio Sparto:

"Vi chiedo la gentilezza di fare una segnalazione per la Asldi via Rio Sparto: ogni qual volta tira leggermente un po di vento, da oltre 1 anno, non si dorme, allarme acceso di continuo. Chiamiamo sia il centralino dell'ospedale, sia chi di competenza ma nulla, l'allarme è un continuo tormento. Vediamo se con il vostro intervento si riesce a risolvere questo problema"