In via Regina Margherita arrivano due cartelli per segnalare il marciapiede disconnesso

Il problema è stato evidente già da quest'estate, in particolare dal mese di luglio, quando in molti si sono accorti che lungo viale Regina Margherita, nel pezzo di marciapiede compreso tra via Edmondo De Amicis e via Fedele Romani (sul lato destro direzione sud, opposto a quello della pista ciclabile), la vecchia pavimentazione si presentava sconnessa in più punti, e qualche pedone ha anche rischiato di farsi male inciampando negli avvallamenti che si erano creati.

Adesso, però, è arrivato un primo, parziale intervento di messa in sicurezza per due buche presenti in quel tratto, anche in considerazione della riapertura della scuola media Mazzini, che si trova lì vicino, e quindi del relativo aumento di utenti che frequentano ogni giorno la zona. Nei giorni scorsi, infatti, i due pericoli sono stati espressamente indicati con altrettanti cartelli segnaletici, quelli - per intenderci - con le frecce bianche su sfondo blu che si usano di solito nei cantieri stradali. Meglio che niente, ma ci si augura, ovviamente, che questa sia solo una soluzione provvisoria e che quanto prima si provveda a sistemare in maniera definitiva le mattonelle che si sono rotte.