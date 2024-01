La richiesta di un residente in via Ravasco: "Necessario un intervento radicale sulla viabilità della zona"

Un nostro lettore ci ha scritto riprendendo la questione della viabilità in via Ravasco, una traversa di viale Bovio, affrontata anche durante una recente commissione comunale per trovare una soluzione per i pericoli e le troppe auto che intasano la via soprattutto durante le ore di ingresso e uscita dagli istituti scolastici:

"Gentile redazione, collegandomi alla questione sollevata dai genitori dei piccoli frequentatori del Ravasco, mi preme segnalare che oltre al tappo di traffico noto a tutti, in quell'area è necessario un intervento radicale sulla viabilità. Come sosteneva qualche lettore tempo addietro, il provvedimento essenziale da adottare è quello di rallentare il traffico in quel tratto di viale Bovio, anche distinguendo visivamente quella parte di strada che va dal benzinaio alla farmacia, con attravermenti o asfalto speciali, illuminati o colorati. Diversamente, data la densità abitativa e l'elevato numero di fruitori dei servizi di quell'area, il rischio di incidenti resta altissimo. Sarebbe un bel segnale, visto che sono state rifatte varie strade tranne quel tratto che anzi ha subito il caos degli ultimi mesi."