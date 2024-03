La denuncia di una residente in via Misticoni: "Nella zona del supermercato h24 di notte situazione fuori controllo"

Una nostra lettrice ci ha scritto per denunciare la situazione che si vive nella zona di via Misticoni vicina al supermercato aperto 24 ore su 24, a causa della continua presenza di giovani e persone anche e soprattutto durante la notte:

"Salve, sono una cittadina pescarese, abito in via Misticoni sopra il supermercato aperto h24, e qui la situazione è diventata insostenibile. Soprattutto nei week end, ma anche durante la settimana, il marciapiede antistante il palazzo di sera diventa una latrina a cielo aperto oltre che teatro di schiamazzi che ci rendono la vita (e soprattutto il sonno!) impossibile. È possibile segnalare e divulgare questa situazione in qualche modo? Noi abitanti del condominio il Molino siamo davvero esasperati e ci sentiamo inascoltati dal comune che è stato sollecitato innumerevoli volte con foto e segnalazioni di ogni sorta. Non c’è un servizio di vigilanza nè di pattugliamento. I vigili passano solo per fare le multe di giorno ma non intervengono mai di fronte alle situazioni di degrado che si trovano di fronte. "