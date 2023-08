Strada dissestata e cantiere smantellato: benvenuti in via Celommi

Un cittadino ci segnala una situazione di disservizio in via Pasquale Celommi, dove la strada "è dissestata con una rottura pericolosa nelle vicinanze del tombino e, come se non bastasse, il cantiere temporaneo che è stato smantellato a causa del vento. Nello specifico, il cantiere risale allo scorso mese di maggio, ed è rimasto aperto a seguito dell’installazione dei pali della luce".

Non è la prima volta che via Celommi finisce al centro delle polemiche. All'inizio del 2022, infatti, i cittadini avevano protestato per i lavori di installazione di alcuni dossi, facendo notare che questi rallentatori stradali "sono ancora sprovvisti di segnaletica e ciò sta causando, in particolar modo per quello costruito all'ingresso da via Nazionale Adriatica, diversi problemi (danni ai paraurti) alle auto che arrivano in velocità, con il limite che è di 30 km orari. Bisogna dunque prestare molta attenzione".

Il consigliere comunale Cristian Orta era poi intervenuto per cercare di risolvere il problema.