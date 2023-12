Tombino pericoloso all'angolo tra via Perugia e via Puglie [FOTO]

Una nostra lettrice ci segnala che "all'angolo con via Perugia e via Puglie c'è un coperchio di un tombino rotto. Speriamo che venga ripristinato al più presto". Ciò, infatti, costituisce un pericolo perché, se qualcuno non dovesse vederlo, potrebbe finirci dentro e farsi male, nonostante ci sia un cartello a segnalare il pericolo.

Nelle città, camminare per le strade dovrebbe essere un'attività sicura e priva di rischi. Tuttavia un incidente inaspettato può nascondersi dietro l'angolo. Nel caso del tombino senza grata, posizionato su un "innocuo" marciapiede, non si può non osservare che questa mancanza, apparentemente insignificante, di una copertura di sicurezza potrebbe rivelarsi "fatale" per i pedoni distratti.

Il tombino, normalmente progettato per permettere il corretto drenaggio delle acque piovane, assume infatti un aspetto decisamente più "minaccioso" senza la sua grata di protezione, e la sua apertura, invisibile a una rapida occhiata, diventa una trappola potenziale per chiunque non presti la dovuta attenzione mentre percorre il marciapiede.

La mancanza di una grata su questo tombino non solo compromette l'incolumità dei passanti, ma solleva anche importanti questioni riguardo alla manutenzione urbana e alla prevenzione degli incidenti. È essenziale, pertanto, che le autorità locali prestino attenzione a queste situazioni e intervengano tempestivamente per risolvere il problema.