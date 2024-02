La segnalazione di un cittadino: "Tombini otturati in via Luigi Polacchi"

Gallery



Un nostro lettore ci ha inviato una segnalazione ed alcune foto relative a dei tombini otturati:

"Inoltro delle foto per mostrare in che stato versano i tombini di raccolta acqua piovana in via Luigi Polacchi, zona soggetta a fenomeni di allagamento. Il problema è stato più volte segnalato, ma nessuno interviene. In attesa della prossima pioggia intensa, intanto non mi resta che chiedere aiuto alla vostra redazione, con la speranza che qualcuno faccia qualcosa. Ma è possibile che nel 2024, in una città all'avanguardia come Pescara, che si appresta ad accogliere con il G7 i big della Terra, non si riesce a fare una mappatura di tutti i tombini comunali ed intervenire con manutenzione ordinaria cadenzata?"