La denuncia di un cittadino: "Strisce pedonali quasi del tutto sparite lungo la Nazionale Adriatica"

Un cittadino ci segnala che "da tempo ormai la segnaletica, lungo la via Nazionale Adriatica Nord, è quasi del tutto sparita. Insieme alla bassissima luce prodotta dai lampioni a Led e alla mancanza degli avvisi di attraversamenti pedonali, ormai attraversare la strada è un vero e proprio rischio. Aspettiamo il morto per rifare le strisce?".

Le strisce pedonali sono un elemento chiave della segnaletica stradale progettato per garantire la sicurezza dei pedoni. Quando le strisce pedonali sono quasi del tutto sparite o poco visibili, possono sorgere diversi problemi. I pedoni, ad esempio, possono avere difficoltà a farsi notare dagli automobilisti. Inoltre la mancanza di attraversamenti pedonali ben segnalati può aumentare il rischio di incidenti stradali, specialmente in aree ad alto traffico.

Gli automobilisti potrebbero non essere consapevoli della presenza di tale segnalatica e potrebbero non prestare attenzione ai pedoni che attraversano la strada. Non va infine dimenticato che le strisce pedonali sono spesso richieste dalle normative di sicurezza stradale. La mancanza di conformità a queste normative può avere conseguenze facilmente immaginabili. Si chiede dunque, a chi di dovere, un pronto intervento per risolvere tale questione.