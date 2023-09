Strisce pedonali ormai invisibili in via Caravaggio, un lettore: "Dove si dovrebbe attraversare?"

«Scusate, chiedo per un amico: dove si dovrebbe attraversare per i pedoni?»

È la domanda che pone un cittadino che ci ha inviato delle foto che mostrano chiaramente come in via Caravaggio a Pescara siano ormai invisibili le strisce pedonali.

Il residente si chiede ancora: «E poi chi è lo scienziato che decide di fare le strisce pedonali in piena curva? Questi sono i misteri che affliggono l’umanità. Siamo in via via Caravaggio alle spalle del centro commerciale il Delfino. Veramente vergognoso».