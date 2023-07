Strada dissestata in via Parco Nazionale d'Abruzzo, al via la raccolta firme [FOTO]

Gallery







Un nostro lettore ci segnala la presenza di "tante pericolose buche" in via Parco Nazionale d'Abruzzo, con tratti di asfalto "completamente dissestati lungo una strada in discesa con curva, dunque potenzialmente pericolosa". L'uomo chiede un immediato intervento da parte di chi di dovere, aggiungendo che come cittadini "stiamo procedendo alla raccolta firme per far sistemare la via, viste le condizioni indecenti in cui versa".

Ricordiamo che nei mesi scorsi sia l'assessore alla manutenzione Adelchi Sulpizio sia il sindaco Carlo Masci hanno annunciato un maxi intervento sulle strade di tutta Pescara per riasfaltarle, andando a coprire pertanto le numerose voragini che si sono formate un po' ovunque nel corso del tempo. E a tale proposito è stato stanziato 1 milione e 400mila euro per i lavori, che in alcune zone della città sono già stat effettuatii, anche se altre aree attendono ancora l'arrivo delle ruspe per riportare la situazione in sicurezza.