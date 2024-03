Il problema segnalato da un cittadino: "In viale Kennedy all'alba ogni giorno il forte rumore per lo spostafoglie a benzina"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un nostro lettore, residente in viale Kennedy, lamenta il problema del forte rumore che all'alba di ogni giorno interessa la zona per l'accensione del dispositivo di rimozione delle foglie degli operai comunali:"

"Nella trepidante attesa che torni, nella zona nord della riviera, la stagione estiva con tutta la bellezza con cui Pescara è capace di accoglierla ma anche con tutti i rumori, danni, sporcizia, urla notturne, fermate dell'autobus scambiate per abbeveratoi di vodka, l'amministrazione comunale per tramite della sua controllata Ambiente, decide di tenere allenati i cittadini svegliandoli, tra le cinque e le sei, per svolgere la fondamentale opera di spostare l'abbondante fogliame perso dagli alberi, tipico della stagione primaverile.

Lo fa usando i modernissimi spostafoglie a benzina, che hanno il compito aggiuntivo di spargere un po' di sano benzene e di abbondante decibel nelle poche ore in cui altrimenti se ne sentirebbe la mancanza. Al di là dello scherzo, siamo certi che sia un'attività che vada fatta, e magari proprio a quell'ora, la richiesta è tuttavia di usare mezzi meno inquinanti e rumorosi. Grazie"